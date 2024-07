Wasserrohrbruch in Bonn Euskirchener Straße in Endenich für mehrere Stunden ohne Wasser

Am Sonntagmittag hat es in der Euskirchener Straße in Endenich einen Wasserrohrbruch gegeben. Anwohner eines Wohnhauses bemerkten, dass Wasser in den Keller lief, und verständigten daraufhin die Stadtwerke Bonn (SWB). In der Euskirchener Straße wurde im Rahmen der Reparaturarbeiten das Wasser abgestellt. Mehrere Häuser waren für rund viereinhalb Stunden ohne Wasser.