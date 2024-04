Verkehr in Bonn Mehrere Unfälle am Donnerstagmorgen auf der Kennedybrücke

Bonn · Gleich mehrere Unfälle auf der Kennedybrücke in Bonn sorgten am Donnerstagmorgen für Verkehrsprobleme in der Innenstadt. Busse, Autos und Radfahrer waren beteiligt.

25.04.2024 , 13:48 Uhr

Verkehr auf der Kenendybrücke. (Archivfoto) Foto: Meike Böschemeyer





Von Axel Vogel