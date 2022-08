Mehrwegmesse in Bonn : Essen zum Mitnehmen in Tupperdosen statt Plastikmüll

Neuer Essenslieferant Wolt geht an den Start : Wie sich die To-go-Kultur in Bonn entwickelt Neue Kurierfahrer sind in diesen Tagen im Bonner Stadtbild zu sehen: Wolt macht nun vor allem Lieferando Konkurrenz. Wer liefert was in Bonn? Und wie sehen Bonner Gastronomen die Entwicklung des Außer-Haus-Verkaufs?