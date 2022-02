Gedenkveranstaltung in Bonn : Bonner gedenken der Opfer des Anschlags von Hanau

Bonn Etwa 60 Menschen haben am Samstag in Bonn vor dem Alten Rathaus der Opfer des Anschlags von Hanau vor zwei Jahren gedacht.

Fotos der Opfer mitsamt ihren Namen lagen im Halbkreis ausgebreitet vor dem Alten Rathaus. Neben dem Andenken an die Opfer mahnten die Redebeiträge der Gedenkveranstaltung „Gegen das Vergessen – Zwei Jahre nach dem Attentat in Hanau” an den bestehenden Rassismus in der Gesellschaft. In ihrem emotionalen Begrüßungswort erkannte die Vorsitzende des Integrationsrates Binnaz Öztoprak dahingehend einen Zusammenhang jener Tat mit den antisemitischen Angriffen auf die Synagogen in Halle und im vergengenen Mai in Bonn, wo das Gebäude von zwei jungen Syrern durch Steinwürfe beschädigt worden war. „So wie diese Taten waren auch die Morde in Hanau kein Zufall. Diese Taten waren von gesteuertem Hass initiiert und die Täter davon ermutigt”.