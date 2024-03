Raubüberfall im Bonner Hofgarten Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Messerattacke auf Jugendlichen fest

Nach dem brutalen Raubüberfall mit lebensgefährlicher Messerattacke am Freitagabend im Bonner Hofgarten hatte die Polizei fieberhaft nach dem Täter gesucht. Am Donnerstagnachmittag teilte die Polizei Bonn mit, dass ein 19-jähriger Tatverdächtiger am Mittwoch ermittelt und in seiner Wohnung festgenommen werden konnte.