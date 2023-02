Tasting in der Bonner Altstadt : Welche Altstadtbar serviert den besten Mexikaner?

Foto: Jasper Nebel

Bonn Am Freitagabend wurde in den Kneipen der Altstadt der beste Mexikaner gekürt. Mehr als 100 Altstadtbesucher konnten Mexikaner in neun verschiedenen Bars testen und sich dann für den besten entscheiden. Organisiert wurde der Abend von Bonnkey.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jasper Nebel

Auch wenn der Barkeeper mit seinen zwei hellroten Mexikanershots nochmal das Beste versucht. Für Tali (31) und Felix (26) steht das Urteil schon fest. Den besten Mexikaner haben sie im Tresor getrunken. „Das war einfach ein rundes Paket. Schön würzig und fruchtig, nicht zu scharf wie in anderen Bars. Da haben wir direkt 10 Punkte vergeben“, betont der 26-jährige Student aus Bonn. Anzutreffen waren die beiden im Nyx, einer Traditionskneipe gegenüber dem Frankenbad in der Altstadt. Zusammen mit sieben anderen Bars und Kneipen konkurrierten das Nyx und der Tresor am Freitagabend um den Titel „Bester Mexikaner in der Altstadt“.

Der Mexikaner wurde in den 1980ern Jahren auf St. Pauli erfunden und wird aus hochprozentigem Alkohol, Tomatensaft und Tabasco gemixt. Organisiert wurde der Abend von „Bonnkey“, einer 2017 von Studierenden gegründeten Initiative. Sie richtet sich an junge Menschen und Neu-Bonner und will ihnen Tipps und Insiderwissen über Bonn mit an die Hand geben.

Wegen Corona sei die Initiative ein wenig eingeschlafen. Vorher habe man zwei Mal die Woche einen Blogeintrag mit Empfehlungen über Bonn veröffentlicht, sagt Sören Böckmann (25), einer der Gründer von Bonnkey. Jetzt, wo ein Altstadtbesuch problemlos wieder möglich ist, wollen sie wieder durchzustarten. Vergangenes Jahr hatten sie schon einen Cocktailbachelor organisiert, den es sicherlich auch dieses Jahr geben werde. Zudem sei ein Buch mit den besten Tipps über Bonn in Planung.

Aber wie kamen sie auf das Mexikaner-Tasting? „Jede Kneipe in der Altstadt behauptet von sich, dass sie den besten Mexikaner der Stadt hat. Und wir wollten jetzt einfach mal herausfinden, wer wirklich Recht hat“, sagt Sören Böckmann.

Ausgerüstet wurden die Teilnehmenden mit einem Brötchen und einer Flasche Wasser gegen den Kater. Außerdem hatten alle einen Bewertungsbogen erhalten, auf dem sie die Mexikaner nach Schärfe, Geschmack und Komposition bewerten können.

Foto: Jasper Nebel

Die Kneipen setzten natürlich alle auf Sieg. Es wurde sogar gemunkelt, manche Kneipen hätten den Mexikaner für den Abend extra scharf gemacht. Aber tatsächlich: die Mexikaner schmeckten alle sehr unterschiedlich. Das sagten auch Robin (28) und Can (29), die im Pawlow schon auf ihrer vorletzten Station waren und mit ihrem achten Mexikaner schon gut dabei waren.

Sie hatten schon ihren Favoriten, aber auch schon Verlierer: „Manche schmecken einfach wie Wasser. Kaum Schärfe, kaum Alkohol.“ Viele der Teilnehmenden blieben gar nicht lange: Mexikaner bestellen, häufig in Kombination mit einem Kölsch, trinken und schon ging es weiter in die nächste Bar. Die Aktion kam anscheinend gut an: mehr als 100 Person hatten sich laut Veranstalter im Vorhinein angemeldet. „Wir sind total zufrieden“, sagtr Sören Böckmann.