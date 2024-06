Karnevalssession 2024/2025 Mia-Lani I. und Lucas I. regieren als Kindertollitäten 2024/25 in Bonn

Die Bönnschen Jecken verdienen jede Session aufs Neue eine würdige Vertretung – auch was den Nachwuchs betrifft. Und wer diese ehrenvolle Aufgabe in der kommenden Session übernimmt, haben die beiden Bonner Traditionskorps, die Ehrengarde der Stadt Bonn und das Bonner Stadtsoldaten-Corps von 1872, bei ihrem Sommerfest im feierlichen Rahmen bekannt gegeben: Die Kindertollitäten Mia-Lani I. und Lucas I. werden das künftige Prinzenpaar Oliver I. und Bonna Maike I. bei ihrer Regentschaft unterstützen. Und dieses Kinderprinzenpaar hat es in sich: Zusammengerechnet blicken die beiden Zehnjährigen bereits auf 18 Jahre aktive Karnevalszeit zurück. Beste Voraussetzungen also für dieses besondere Amt.