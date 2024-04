Von tumben Riesen und rastlosen Untoten Warum Michael Klevenhaus gern gälische Märchen erzählt

Bonn · Michael Klevenhaus hat eine Sammlung gälischer Märchen von John Francis Campbell ins Deutsche übertragen und liest in Kürze in Bonn aus seinem Buch. Warum ihn die alten Geschichten so faszinieren und warum er auch den Outlander-Serienstars eine Stimme gibt.

21.04.2024 , 18:00 Uhr

Gälisch-Spezialist Michael Klevenhaus hat „Schottische Hochland-Sagas“ übersetzt. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn