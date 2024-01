Bonner Köpfe: Michael Wagner Von der OP ins Atelier

Michael Wagner hat sich der Ästhetik verschrieben und vereint seine Fähigkeiten sowohl in der Kunst als auch bei Patienten. Wichtige Voraussetzungen für beide Eigenschaften sind eine ruhige Hand und die Fähigkeit der Umsetzung eines Bildes vor dem inneren Auge. Doch Wagner sieht auch wesentliche Gegensätze in Kunst und Plastischer Chirurgie. „Wenn mir ein Bild nicht gefällt, kann ich es zerstören oder einfach aufhören. Aber bei einem Patienten muss man so lange weitermachen, bis es gut ist", fasst er zusammen.