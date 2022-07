Statistik : Mieten in Bonn gehören zu den höchsten in NRW

Mieten in Bonn gehören zu den höchsten in NRW

Mieten in Bonn gehören im Schnitt zu den teuersten des Landes. Das hat das statistische Landesamt in einer Analyse ermittelt. Foto: Pellens

Düsseldorf Die Mieten in Bonn gehören zu den teuersten im Land NRW. Das zeigt eine Analyse des statistischen Landesamtes, das Daten aus dem Jahr 2018 ausgewertet hat.

Köln war 2018 das teuerste Pflaster für Mieter in Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts vom Freitag mussten die Haushalte in der Domstadt 2018 mit durchschnittlich 10,01 Euro landesweit die üppigsten Mieten pro Quadratmeter für ihre Wohnungen zahlen. Düsseldorfer zahlen im Schnitt laut der Analyse 9,81 Euro.

Generell waren demnach die Bestandsmieten entlang der Rheinschiene sowie in Münster (9,30 Euro) und in Aachen (8,86 Euro) am höchsten. Die geringsten durchschnittlichen Mieten wurden für Teile des Sauerlandes und Ostwestfalen-Lippe angegeben. In Nieheim (Kreis Höxter) mussten die Haushalte mit durchschnittlich 4,02 Euro pro Quadratmeter am wenigsten für ihre Wohnungsmieten aufbringen. Ergebnisse für alle Städte und Gemeinden des Landes können im Internet in einer Karte des Amtes erkundet werden.