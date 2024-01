Beratungsbedarf bei Erhöhungen Bonner Mieterbund erklärt, worauf Mieter achten sollten

Brief vom Vermieter, Betreff: Mieterhöhung. Mit drei Monaten Vorlauf erfuhr ein Paar aus Bonn, dass es für ihre Wohnung in relativ zentraler Lage bald 15 Prozent mehr zahlen soll als bisher. Eine Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete in dieser Höhe darf alle drei Jahre erfolgen. Aber nach dem ersten Schreck rechnete die junge Bonnerin nach und kam auf eine niedrigere Quadratmeterzahl und damit auch eine geringere Vergleichsmiete. „Ich rechne alles durch, auch Nebenkostenabrechnungen“, sagt sie.