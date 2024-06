Kampagne „Mietenstopp“ Protestaktion des Bonner Mieterbundes auf dem Marktplatz

Auf dem Bonner Marktplatz wird der Mieterbund Bonn am Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr eine Protestaktion abhalten. Wie der Mieterbund in einer Pressemitteilung bekannt gab, werde man eine „MietenstoppHand“ aufstellen, um auf die bundesweite Kampagne „Mietenstopp“ aufmerksam zu machen. Diese fordert von der Bundesregierung, die Mieterhöhungen in ganz Deutschland in den nächsten sechs Jahren flächendeckend stark zu beschränken.