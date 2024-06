Reiche Menschen in NRW Immer mehr Einkommensmillionäre in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis

Mehr Millionäre leben auch im umgebenden Rhein-Sieg-Kreis. Der Kreis konnte 2019 mit 181 Millionären eine Quote von 3,0 vorweisen, die sich ein Jahr später mit 210 Millionären auf 3,5 steigerte. Allerdings zeigen sich hier deutliche Unterschiede in den einzelnen Gemeinden. Während 2019 in den absoluten Zahlen mit je 22 Millionären noch die Stadt Sankt Augustin (Quote 3,9) mit Königswinter (Quote 5,3) kreisweite Spitzenreiter in Sachen Einkommensmillionäre waren, wurde Sankt Augustin ein Jahr später mit je 23 Millionären von der Stadt Troisdorf (Quote 3,1, 2019 noch 18 und 2,4) abgelöst. Königswinter dagegen konnte seine Zahlen mit 23 Millionären und einer Quote von 5,6 weiter steigern.