Für Schiffstransporte nach Köln Klärschlamm soll durch Rohre zum Bonner Hafen gelangen

Für das weitere Vorgehen hat der Stadtrat jüngst gegen die Stimmen von CDU, FDP und Bürger Bund Bonn (BBB) den Weg für die weitere Planung geebnet. Angedacht ist der Bau von Klärschlammsilos auf dem Gelände der Kläranlage Salierweg nahe der Bonner Nordbrücke, um die dort auch aus den kleineren Kläranlagen in Bad Godesberg, Beuel und Duisdorf ankommenden Schlämme zu sammeln. Über Pumpen und Rohre soll der Schlamm nach dem Trocknen in die Silos wandern und von dort wiederum über weitere Rohre zum Hafen gepumpt werden. Noch prüfen will das Tiefbauamt, ob für den Weg in den Bonner Norden eine unterirdische oder eine oberirdische Lösung über eine Brücke geeigneter wäre. Eine oberirdische Lösung käme nur infrage, wenn der Leinpfad am Rhein als beliebter Geh- und Radweg in seiner Funktion nicht tangiert würde.