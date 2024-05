Promis zeigen ihr Lieblingslokal Mini-Urlaub mit Katja Dörner im „Déjà vu bei Mario“

Der Name „Déjà vu bei Mario“ passt wirklich gut zu dem Restaurant an der Ecke Kaiser-Karl-Ring/Vorgebirgsstraße. „Déjà vu“ heißt übersetzt „schon gesehen“. Und „schon gesehen“ hat Inhaber Mario Joao Cardoso Canas die meisten der Leute, die in sein Lokal kommen: Man duzt sich, etwa 80 Prozent sind Stammgäste, wie der gebürtige Portugiese schätzt. Eine davon ist Oberbürgermeisterin Katja Dörner. „Es ist für viele ein zweites Zuhause, wenn einem das eigene Wohnzimmer mal zu eng wird oder es dort nichts Ordentliches zu essen gibt“, sagt sie über ihr Lieblingslokal.