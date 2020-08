Bonn-Gronau : Aufmerksamer Mitarbeiter vereitelt dreisten Hoteldiebstahl

Schriftzug „Hotel“ an einer Fassade. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Peter Kneffel

Bonn Ein 40-jähriger hatte am Sonntag versucht auf dreiste Art und Weise ein Hotel an der Adenauerallee zu bestehlen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte jedoch den Täter und nahm die Verfolgung auf.

Am Sonntagnachmittag hat ein 40-jähriger Mann versucht, einen Fernseher aus einem Hotel an der Adenauerallee zu stehlen. Gegen 17.25 Uhr fiel der Mann einem Hotelangestellten auf, der bemerkte, wie der 40-Jährige mit dem Gerät unter dem Arm aus dem Seiteneingang des Gebäudes verschwand, so die Polizei.