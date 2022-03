GA gelistet : Diese Cafés rund um Bonn sind besonders familienfreundlich

Im Café Wonnetörtchen gibt es Cupcakes und eine Spielecke für Kinder. Foto: Sarah Larissa Heuser

Bonn/Region Bei einem Ausflug mit der Familie bietet sich unterwegs oft eine Pause in einem Café an. Doch nicht jedes Lokal ist auf spielende Kinder eingerichtet. Wir haben daher Cafés in Bonn und der Region aufgelistet, die als besonders familienfreundlich gelten.

Von Sofia Grillo

Wonnetörtchen

Für Kinder gibt es im Bonner "Wonnetörtchen" einen Kreativbereich mit einer Maltafel und Spielzeug. Außerdem können die Eltern im Café einen separaten Wickelbereich nutzen. Große und kleine Gäste haben hier die Auswahl zwischen fast 61 verschiedenen Cupcake-Sorten.

Adresse: Rheingasse 4, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Sonntag von 12 Uhr bis 15 Uhr

Mayras Wohnzimmer

Im obersten Stock des Cafés "Mayras Wohnzimmer" in Bonn-Beuel gibt es ein großes Spielzimmer. Den Eltern steht ein Wickeltisch und Kindergeschirr zur Verfügung. Jeden Samstag und Sonntag gibt es im Beueler Café von 9 bis 13 Uhr ein Frühstücksbuffet mit Kinderbetreuung.

Adresse: Friedrich-Breuer-Straße 39, 53225 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9 Uhr bis 18 Uhr

Halli Galli

Das "Halli Galli" in Köln ist ein Eltern-Kind-Café. Während die Eltern ihren Kaffee trinken, können die Kinder im Spielbereich toben. Vor allem beim Frühstücksbuffet jeden Sonntag von 10 bis 13 Uhr können die Eltern gemütlich frühstücken, während ihre Kinder mit Spielen beschäftigt sind.

Adresse: Mozartstraße 39, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Sonntag 10 Uhr bis 13 und 14 bis 18 Uhr

Die Glocke

Vor allem sonntags beim Brunch kommen Familien im Restaurant "Die Glocke" auf ihre Kosten. Von 10 bis 14.30 Uhr bietet das Restaurant in Sankt Augustin-Hangelar Kinderbetreuung während des Frühstücks sowie ein spezielles Kinderbuffet an.

Adresse: Kölnstraße 170, 53757 Sankt Augustin-Hangelar

Öffnungszeiten: Montag sowie Mittwoch bis Samstag von 18 Uhr bis 22 Uhr und Sonntag von 10 Uhr bis 14 Uhr und 18 Uhr bis 21 Uhr

Das empfehlen GA-Leser

Leser des General-Anzeigers empfehlen außerdem folgende Cafés als familienfreundlich: