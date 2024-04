Bonner Lieblingslokale Pianist Fabian Müller hat eine eiskalte Leidenschaft

Serie | Bonn · Mit vier Jahren hat er angefangen, Klavier zu spielen, inzwischen tritt Fabian Müller als Solist in den großen Sälen auf. Kürzlich ist noch eine weitere Leidenschaft dazugekommen: das Dirigieren. Im Eislabor in Bonn spricht er über Qualität und Arbeit, beim Eis wie in der Musik.

17.04.2024 , 11:00 Uhr

Pianist Fabian Müller schätzt die besonderen Sorten im Eislabor an der Friedrichstraße. Foto: Benjamin Westhoff

Von Bettina Köhl Redakteurin Bonn