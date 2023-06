Neue Regeln vereinbart Mitarbeiter der Stadt Bonn können auch im Ausland arbeiten

Oberbürgermeisterin Katja Dörner sagte dazu: „Die neue Dienstvereinbarung ist ein weiteres Plus für unsere Attraktivität als Arbeitgeberin.“ Die Personalratsvorsitzende Tanja Brinkmann führte aus: „Die bisherige Möglichkeit der Telearbeit wird durch die neuen Regelungen noch einmal deutlich ausgeweitet. Davon werden viele Kolleginnen und Kollegen profitieren.“ Die neue Dienstvereinbarung ermögliche insbesondere Beschäftigten, die sich um Angehörige oder Kinder zu kümmern hätten, ein hohes Maß an Flexibilität, so Personaldezernent Wolfgang Fuchs.