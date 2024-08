Lieblingslokal von Partyveranstalter Mittagspause mit Rico Fenoglio in der Südstadt

In der Bonner Südstadt gibt es ein gastronomisches Bermudadreieck, in dem man schon mittags für eine schattige Pause verschwinden kann. Die einen sitzen vor dem australischen „Pie me“ auf portugiesischen Stuhlklassikern, die anderen schwören auf das Mittagsangebot im Lamme Goedzak gegenüber. Partyveranstalter Rico Fenoglio steuert regelmäßig das dritte Restaurant im Dreieck an – das Matthieu’s an der Argelanderstraße. „In der Zeit, als wir mit unserem Büro in Kessenich waren, waren wir jeden Tag hier“, sagt der 50-Jährige, der sofort Leute wiedererkennt. „Die sitzen jeden Tag hier. Und da drüben sitzt die Lamme-Goedzak-Fraktion.“ Es komme selten vor, dass die Stammgäste die Straßenseite wechseln. Warum auch, wenn es so familiär zugeht?