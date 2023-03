Fahrradfahren in Bonn Hier finden Sie Mobilstationen fürs Fahrrad in Bonn

Am Hauptbahnhof hält das Parkhaus in der Rabinstraße direkt am Hauptbahnhof 200 Stellplätze für Fahrräder bereit. 2023 soll auch die Stadthausgarage mit sicheren Stellplätzen ausgestattet werden, heißt es bei der Stadt Bonn. Am Bahnhof Beuel sollen 122 Fahrräder in einem begrünten, elf Meter hohen Fahrradparkhaus unterkommen. Um Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, soll das Fahrradparkhaus in Beuel bis Oktober 2023 entstehen. Auch am Frankenbad und am Beueler Rathaus soll es vollautomatische Fahrradparkhäuser geben.