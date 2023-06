Am Rheinauensee Modellschiffbauer feiern lang ersehnte Schiffstaufe

Die Grenzen beim Bauen der Miniaturboote liegt vor allem in der Größe. Zwischen einen halben und anderthalb Meter messen sie in der Länge. Darüber sind sie wegen Größe und Gewicht nicht mehr transportabel. In der Gestaltung ist man dafür so gut wie nicht limitiert. Für sein nächstes Projekt möchte Grillo ein Tier bauen, einen Biber vielleicht. Regelmäßig schwimmt auch ein Krokodilkopf durch die Gewässer der Rheinaue.