Boote auf dem Rheinauensee Wie Bonner ihre Modellschiffe bauen

Daher haben sich Käs und Ziegler etwas besonderes einfallen lassen: Die kleinen Rettungsboote „Bonny 1 bis 4“ starten diesen Sommer auch in See und stehen allen interessierten Kinder zur Verfügung, die in der Rheinaue auch mal Kapitän sein wollen. So kann jeder Kapitän werden und kriegt vielleicht Lust, eines Tages sein eigenes Schiff zu bauen.