Zeugen gesucht : Polizei ermittelt nach mutmaßlicher Entführung in Bonn

Die Bonner Polizei ermittelt nach einer möglichen Entführung und bittet um Hinweise. Eine 17-Jährige soll in der Bonner Weststadt angegriffen und in ein Auto getragen worden sein. Dann soll sie an einen ihr unbekannten Ort gebracht und später wieder freigelassen worden sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach meldete sich die Jugendliche am Mittwochnachmittag bei der Polizei und gab an, am Dienstagabend gegen 18 Uhr an der Quantiusstraße in Höhe des Tunnels zur Nordunterführung an der Herwarthstraße von zwei bisher unbekannten Männern angegriffen worden zu sein. Anschließend soll sie weggebracht und in der Nacht zu Mittwoch wieder freigelassen worden sein.