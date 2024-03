Autobahnkreuz Bonn-Nord Tesla-Fahrer verunglückt nach mutmaßlichem Autorennen auf A555

Ein 27-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag am Autobahnkreuz Bonn-Nord verunglückt. Zuvor soll sich der Tesla-Fahrer ein Rennen mit einem anderen Autofahrer geliefert haben. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Tesla auf der Tangente der A555 auf die A565 in Richtung Süden aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Grünstreifen gegen zwei Bäume gefahren. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Die Beamten führten vor Ort einen Atemalkoholtest durch: Dieser zeigte einen Wert von rund 1,2 Promille an.