Nach Finanzskandal : Bonner Münstergemeinde schreibt schwarze Null - nach drastischen Sparmaßnahmen

Stadtdechant Wolfgang Picken in der frisch sanierten Münsterbasilika. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Münsterladen ist geschlossen, das Veranstaltungszentrum Münstercarré Geschichte. Um die Bonner Innenstadtgemeinde finanziell wieder auf Kurs zu bringen, waren einschneidende Schritte nötig.

Folgen des Finanzskandal 2018

Der Apostolische Nuntius Erzbischof Nikola Eterovic rief bei der Wiedereröffnung der Münsterbasilika zum Frieden auf. Die Generalsanierung innen ist abgeschlossen, die Arbeiten an der Fassade dauern noch bis zum Advent.

Feierliche Wiedereröffnung : Generalsanierung im Innenraum des Bonner Münsters ist abgeschlossen Der Apostolische Nuntius Erzbischof Nikola Eterovic rief bei der Wiedereröffnung der Münsterbasilika zum Frieden auf. Die Generalsanierung innen ist abgeschlossen, die Arbeiten an der Fassade dauern noch bis zum Advent.

Aufbau einer aktiven Gemeinde

Drei Jahre später ist die Basilika frisch saniert und ein neuer Kirchenvorstand gewählt. Picken hat auch die Ausrichtung des Münsters geändert. Statt „Stadtpastoral mit niederschwelligem Angebot für jeden“ will er die Münsterpfarrei als aktive Gemeinde stärken. „Es ist ein schönes Zeichen, dass es die Bereitschaft der Leute gibt, mitzumachen und auch Verantwortung für wirtschaftliche Angelegenheiten zu übernehmen“, so Picken über den neuen Kirchenvorstand.

Der frühere Stadtdechant Wilfried Schumacher zahlt nach dem Finanzskandal am Münster einen fünfstelligen Betrag. Das Erzbistum Köln erklärt die Affäre für beendet.

Finanzskandal am Bonner Münster

Finanzskandal am Bonner Münster : Kölner Erzbistum einigt sich mit Wilfried Schumacher Der frühere Stadtdechant Wilfried Schumacher zahlt nach dem Finanzskandal am Münster einen fünfstelligen Betrag. Das Erzbistum Köln erklärt die Affäre für beendet.

Nach dem Finanzskandal am Bonner Münster wird die Staatsanwaltschaft nicht gegen Bonns Ex-Dechanten Wilfried Schumacher ermitteln. Generell werde kein Verfahren eingeleitet.

Finanzaffäre : Kein Ermittlungsverfahren im Skandal um Bonner Münster Nach dem Finanzskandal am Bonner Münster wird die Staatsanwaltschaft nicht gegen Bonns Ex-Dechanten Wilfried Schumacher ermitteln. Generell werde kein Verfahren eingeleitet.

„Ich wusste, auf was ich mich einlasse, und finde es auf den ersten Blick sehr gut machbar“, sagt Simone Fuß aus dem Kirchenvorstand, der gerade seine Arbeit aufgenommen hat. Sie kam durch ihr Kommunionkind zum Münster und beschloss nach dem Aufruf zur Kirchenvorstandswahl, sich zu engagieren.

Münsterfinanzen auf dem Prüfstand

Akute Finanzprobleme hat die Gemeinde St. Martin nicht mehr, die Einnahmen decken die Kosten. „Wir sind aber noch nicht in der Situation, dass wir einfach das Erledigte weiterführen können“, sagte Picken. Spareffekte müssten genutzt und neue Finanzquellen gesucht werden. Dazu mahnen auch die vier Experten, die Ende März die Münsterfinanzen auf Plausibilität untersucht hatten. Beteiligt waren Staatsrechtler Professor Josef Isensee, Unternehmer Winfried Kill, Reinhard Schneider, Vorsitzender der Dr. Hans Riegel Stiftung, und Wirtschaftsprüfer Professor Hubertus Baumhoff.

Ursachen für künftige Kostenrisiken könnten steigende Personal- und Energiekosten ebenso sein wie reduzierte Kirchensteuerzuweisungen, so die Experten. Ohne zusätzliche strukturelle Maßnahmen haben sie „erhebliche Bedenken, ob in Zukunft ein solides Kostenmanagement möglich ist“.

Große Spendenbereitschaft der Bonner

Der Bauverein hat bereits rund 1,4 Millionen Euro überwiesen, am Ende werden es rund 1,7 Millionen sein. „Ich finde es bemerkenswert, dass das Herz so vieler Menschen am Münster hängt“, sagte Ulrich Lipperheide, geschäftsführender Vorstand des Münster-Bauvereins. Alleine durch die symbolischen Stein-Patenschaften seien 293 000 Euro zusammengekommen. „Die Sanierung des Münsters war letztlich für den gemeindlichen Haushalt kostenneutral“, sagt Picken über die große Unterstützung.