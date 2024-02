Grabstätten mitten in der Innenstadt Seit Jahrhunderten ist das Bonner Münster auch ein Ort der Toten

Den Tod haben alle, die vom Martinsplatz in die Bonner Innenstadt gehen, täglich vor Augen. Zwei Köpfe liegen am Bonner Münster – brutal abgeschlagen, weil die römischen Soldaten Cassius und Florentius ihrem christlichen Glauben nicht abschwören wollten. Künstler Iskender Jediler hat die Legende der Bonner Stadtpatrone in hellen Granit gehauen. Ihre Reliquien liegen in Seidensäckchen in einem Schrein in der Krypta des Münsters, die ursprünglichen Gräber in der Gruft darunter.