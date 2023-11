Wissenschaft in Bonn So funktioniert das Escape-Spiel vom Museum Koenig

„Wir haben versucht, das Thema alltagsbezogen zu machen“, sagt Projektmitarbeiterin Eva Niephaus. „Man erfährt, welchen Nutzen Bestäuber für uns und welche Bedeutung sie fürs Ökosystem haben.“ Das Team habe die Mitte finden müssen zwischen der Komplexität des Themas Biodiversität, dem Zeitlimit und dem, was man der Zielgruppe zumuten kann, so Specht. Das Spiel ist für Personen ab 13 Jahren und Familien gedacht. Man kann es auch parallel spielen, um sich Aufgaben zu teilen und so Zeit zu sparen. Einen Mehrspielermodus gibt es aber nicht. Derzeit wird laut Specht an einer zweiten Version mit veränderter Feedback-Funktion gearbeitet. Dann sollen die Spieler nicht nur erfahren, ob eine Antwort richtig oder falsch war, sondern auch eine Begründung dazu. Damit will das Team erforschen, wie spielerische Wissensvermittlung am besten funktioniert.