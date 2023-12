23-Jähriger getötet Mutmaßlicher Todesschütze von Tannenbusch schweigt

Im Fall des in Tannenbusch erschossenen 23-Jährigen dauern die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft an. Der 21-Jährige, der per Fahndungsfoto gesucht wurde und sich am Freitag stellte, sitzt weiterhin wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Laut den Behörden lässt er sich durch einen Anwalt vertreten und hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Zu den genauen Tathintergründen kann die Staatsanwaltschaft bislang nichts sagen. Doch offenbar spielen Drogengeschäfte dabei eine eher untergeordnete Rolle.