Mutmaßliches Drogenlabor in Bonn „Die haben dort immer Partys gefeiert, eine ganze Horde“

Die Szenerie für den Fund eines mutmaßlichen Drogenlabors hätte sich vermutlich kein Krimiautor passender ausmalen können. Das Gelände an der Bonner Stadtgrenze ist abgeschieden. Das Gebäude, laut Anwohnern eine alte Bunkeranlage aus Kriegszeiten, erscheint äußerlich heruntergekommen. An einer Ecke sind die Ziegelsteine bereits abgebrochen. Rohre und Metallstücke ragen seitlich aus der Fassade, die heruntergelassenen Rollläden des Vorbaus fallen zum Teil aus der Verankerung, sind beschädigt und verrückt. Davor verdecken Baustellenzäune mit übergestülpter Plane die Sicht. Ein kaputter Kühlschrank, eine rostige Kinderschaukel und ein ramponierter Campingwagen in der Einfahrt komplettieren das Bild. Alles wirkt verlassen. Wären da nicht die Frauen und Männer von der Spurensicherung in ihrer weißen Schutzkleidung und die Polizei, die auch noch am Freitagmittag mit mehren Einsatzfahrzeugen die Stellung hielt.