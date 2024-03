Mordkommission ermittelt in Bonn Mutter steht im Verdacht, sechsjährige Tochter getötet zu haben

Ein sechsjähriges Mädchen ist tot. Die Mutter (46) stieg in den Rhein, vermutlich um sich das Leben zu nehmen. Was sich am Montagabend in Bad Godesberg abgespielt hat, versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft mit einer Mordkommission herauszufinden. Die 46-jährige Frau wurde wegen des Verdachts des Totschlags vorläufig festgenommen.