Vorbild für Förderung der Artenvielfalt Schmetterlingsfreundlich: Nabu zeichnet Südfriedhof in Bonn aus

Auf den Blühwiesen wurden außerdem etliche Blumenzwiebeln gepflanzt. „Der Admiral freut sich darüber“, sagte Baier. Der Falter ist eine der Schmetterlingsarten, die auf dem Südfriedhof gesichtet wurden, andere sind der Kohlweißling und der Kleine Fuchs. Imker haben Bienenstöcke aufgestellt, am Wegesrand findet man außerdem ein Insektenhotel. In Stein- und Totholzhaufen sollen sich Schlangen und Eidechsen, Igel, Steinmarder und andere Tiere ansiedeln können. Mit einem schön gestalteten Areal mit Trockenstein und Sand hofft man, den zuletzt in Dottendorf gesichteten Hirschkäfer sowie die Blauflügelige Ödlandschrecke und die Gemeine Sandwespe anzulocken. Und in abgestorbenen, aber stehen gelassenen Baumstämmen können sich Spechte einnisten. Diese und andere Maßnahmen beleben den Friedhof – was ein neues Licht auf diesen Ort der letzten Ruhe wirft.