Unmut in Bonn-Tannenbusch Hochhaus-Bewohner stehen nach Brand vor verschlossenen Türen

Laut Polizeisprecher Michael Beyer ist die Brandursache bislang unbekannt. Brandermittler waren zuletzt am Dienstagmorgen vor Ort. Zuletzt sei es Ende 2019 zu einem Brand am Masurenweg gekommen. In der Hausnummer 1 war die Feuerwehr zuletzt am 28. Januar wegen des Fehlalarms einer Brandmeldeanlage. Wie Beyer ausführte, hatte die Polizei den Wohngebäudekomplex am Dienstagmorgen wieder freigegeben. „Weiterhin beschlagnahmt ist der Keller, weil die Ermittlungen zur Brandursache hier noch andauern.“ Gleichwohl gebe es eine Empfehlung der Bonner Feuerwehr, die Standfestigkeit des Gebäudes durch einen Statiker überprüfen zu lassen. Bis dies geschehen ist, sei es Sache des Eigentümers, sprich der Vonovia, sicherzustellen, dass das Gebäude nicht mehr betreten wird, notfalls durch einen Sicherheitsdienst.