Nach Messerangriff in Bonn Angreifer stirbt nach Schüssen der Polizei

Update | Bonn · Großeinsatz der Polizei am Mittwoch in Bonn: Ein Mann attackiert in der Nordstadt zwei Menschen mit einem Messer und flüchtet. Die Polizei setzt ihn mit zwei Schüssen an der Bornheimer Straße außer Gefecht. Im Krankenhaus erliegt er seinen Verletzungen.

04.09.2024 , 18:33 Uhr

Link zur Paywall Bilder vom Großeinsatz nach Messerattacke in Bonn 16 Bilder Foto: Peter Kölschbach