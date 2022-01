Nach Messerattacke in Pützchen : Haftrichter erlässt Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Update Bonn Nach einem Familienstreit muss ein 61-jähriger Bonner mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation behandelt werden. Er wurde in seiner Wohnung mit einem Messer angegriffen. Nun hat der Haftrichter einen Haftbefehl ausgesprochen.

Die Bonner Polizei meldet am Neujahrsmorgen einen schweren Messerangriff auf einen 61-Jährigen. Am Freitagabend, Silvester, war der Mann in Pützchen bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus so schwer verletzt worden, dass er auf einer Intensivstation behandelt werden muss. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte ist sein Zustand stabil, meldet die Polizei. Eine Mordkommission ermittelt.