Russische Rockergruppe : „Nachtwölfe“ postierten sich vor Bonner Konsulat

Alexander Zaldostanow, Präsident des russischen Motorradclubs "Nachtwölfe", während einer Tour in Moskau. (Archivbild) Foto: dpa

Bonn Mitglieder der berüchtigten russischen Rockergruppe „Nachtwölfe“ haben über mehrere Stunden hinweg vor dem russischen Generalkonsulat in Bonn postiert - kurz nachdem dort eine Drohbotschaft mit einem weißen Pulver eingegangen war.

Mitglieder der berüchtigten russischen Rockergruppe „Nachtwölfe“ haben sich am vergangenen Wochenende für mehrere Stunden vor dem russischen Generalkonsulat in Bonn postiert. Am Tag zuvor war dort eine Drohbotschaft mit einem weißen Pulver eingegangen. Das Landeskriminalamt (LKA) bestätigte den Vorgang. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zuvor berichtet.