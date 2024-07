Sperrungen von Autobahnen in Bonn Nächtliche Einschränkungen auf der A59 und A562

In der Nacht von Montag auf Dienstag (22. und 23. Juli) kommt es zwischen 20 und 5 Uhr zu Einschränkungen auf der A562. Verkehrsteilnehmer können nicht in Fahrtrichtung Königswinter an der Anschlussstelle Bonn-Rheinaue abfahren. Gleichzeitig ist an der Anschlussstelle Bonn-Rheinaue keine Auffahrt in Richtung Königswinter möglich.