Nahverkehr in Bonn Busfahrer halten nachts auch zwischen den Stationen

Manche Angebote bestehen seit derart langer Zeit, dass sie schon fast in Vergessenheit geraten sind. Als nun kürzlich die französische Zeitung Le Parisien und daraufhin auch deutsche Medien berichteten, dass neuerdings die Busse in der französischen Hauptstadt in den Abend- und Nachtstunden auf Wunsch auch zwischen den Haltestellen stoppen, fiel dem Grünen-Stadtverordneten Rolf Beu ein alter politischer Beschluss für Bonn ein. Und in der Tat: Die Bonner Stadtwerke (SWB) brauchen sich in dieser Hinsicht nicht hinter den Pariser Verkehrsbetrieben zu verstecken.