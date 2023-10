Debatte um Ernst-Moritz-Arndt Bonner Politik vertagt Diskussion um EMA-Namensänderung

Mit einem antisemitischen Zitat von Ernst Moritz Arndt (1769-1860) über die „giftige Judenhumanität“ und ihre schädlichen Auswirkungen auf das Staatsgefüge eröffnete Arndt Schönowsky von der Partei „Die Fraktion“ am Dienstagabend seinen Vortrag in der Bezirksvertretung Bonn. „Möchten wir allen Ernstes zehn Tage nach dem schrecklichen Terrorangriff auf Israel eine Schule nach jemandem benennen, der so gesprochen hat?“, fragte der Kommunalpolitiker rhetorisch. Wegen seiner antisemitischen und franzosenfeindlichen Haltung sei es auch heute noch unverantwortlich, eine Schule nach Ernst Moritz Arndt zu nennen, sagte Schönowsky. Die Fraktion fordere deshalb die Umbenennung des Gymnasiums in: „Die Schule für Chancengleichheit, Hedonismus, Unterricht, Liebe und Empathie“.