Architekturentwurf vorgestellt : Neubau auf dem Bristol-Gelände soll runde Fassade erhalten

Entwurf der neuen Fassade: Blick auf das Gebäude an der Ecke Prinz-Albert-Straße und Poppelsdorfer Allee. Foto: Astoc Architects and Planners

Bonn Der Siegerentwurf für die Gestaltung des Neubaus auf dem Bonner Bristol-Areal an der Poppelsdorfer Allee steht fest. Die Kölner Architekten planen eine in fünf Häuser gegliederte Fassade mit Keramikoberfläche.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Abriss des ehemaligen Hotels Bristol an der Ecke von Poppelsdorfer Allee und Prinz-Albert-Straße. Nun steht mit dem Entwurf des Kölner Architekturbüros ASTOC Architects and Planners fest, wie die Fassade für die neue Wohnbebauung an der Stelle aussehen wird.

Vor einem Plenum bestehend aus Bauherrn, Mitgliedern des Städtebau- und Gestaltungsbeirats der Stadt sowie Vertretern der Verwaltung präsentierten mehrere Büros ihre Entwürfe. Der von der Jury ausgewählte Entwurf gliedert sich in fünf verwandte Häuser und „zeichnet sich besonders durch eine geradlinige Fassadengestaltung und eine gerundete Ausbildung des Eckbereichs“ aus. Das teilt Stephan Pacho, Sprecher des Investors Swiss Life Asset Managers, mit.

„Uns war es wichtig, die Ästhetik und Lebendigkeit dieses besonderen Ortes in der Bonner Südstadt zu bewahren. Gleichzeitig schaffen wir Raum für Neues und gehen mit der Gestaltung einen modernen Weg für mehr Wohnraum. Der Entwurf fügt sich städtebaulich sehr gut in das Areal ein“, sagt Anett Barsch, Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life AM. Auf dem ehemaligen Zurich-Areal in der Bonner Südstadt entwickelt das Unternehmen in zwei Bauabschnitten ein Wohnprojekt. Der Bau auf dem ersten Abschnitt an der Poppelsdorfer Allee 27 und 29 geht, wie berichtet, bereits voran, die Fertigstellung für die 12.500 Quadratmeter Wohnfläche ist für 2025 geplant.

Beim Bristol-Areal handelt es sich um den zweiten Bauabschnitt, wozu auch ein Innenhofgebäude gehört. Insgesamt sollen dort 155 Wohnungen voraussichtlich bis 2026 entstehen. Das 1972 eröffnete Hotel wird dafür komplett abgerissen. Es wurde seinerzeit bewusst mit Abstand zu Poppelsdorfer Allee und zum benachbarten „Schlösschen“ geplant. Der Neubau hingegen schöpft die zur Verfügung stehende Fläche Richtung Straße voll aus.

„Die Stadt Bonn freut sich über den gewählten Entwurf an dieser zentralen Stelle. Hier wurde durch den Wettbewerb die beste Lösung in einem sensiblen Bereich gefunden und die Weichen für den Abschluss der Quartiersentwicklung gestellt“, sagt Kerstin Hemminger vom Stadtplanungsamt. Ein wichtiges Kriterium war für die Jury laut Swiss Life AM die Auswahl der Materialien: Die vorgeschlagene Keramik habe bei diesem Entwurf besonders durch ein Spiel von matten und glänzenden Oberflächen überzeugt, so die Jury.