Haus Elisabeth in Ippendorf Energieeffizienter Neubau kostet rund 18 Millionen Euro

Zu den Seniorenzentren der Stadt Bonn gehören das Wilhelmine-Lübke-Haus in Duisdorf, das St. Albertus-Magnus-Haus in Pützchen sowie das Tagespflegehaus in Pützchen und das Haus Elisabeth in Ippendorf. Die Zentralverwaltung befindet sich in Duisdorf im Haus der Bonner Altenhilfe.