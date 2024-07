Für Fußgänger und Radfahrer Neue Brücke verbindet die Bonner Weststadt mit dem Norden

Mit lautem Hämmern stößt sich am Freitagmorgen der Bohrer nahe der Haltestelle Bonn West in den Boden. „Die Hohlsonden werden in den Boden gerammt. Der Boden bleibt in der Sonde drin. Wir ziehen die Sonde raus und sehen dann, was wir für einen Bodenaufbau haben“, erklärt Projektingenieur Nils Plonka. Die Bohrungen am Heinrich-Böll-Ring und in der Innenburgstraße sind erste Vorboten für eine neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer, die bald die Weststadt und den Bonner Norden miteinander verbinden soll. Die Quartier.BonnWest GmbH, eine Tochterfirma der Stadtwerke (SWB) und die Stadt Bonn planen die öffentliche Fuß- und Radwegepromenade über die DB-Gleise zu bauen.