„Hier gab es nie ein Problem“ Ärger in Küdinghoven über neue Fahrradstraße

In Küdinghoven waren Anwohner des Pützchenswegs eigentlich immer der Meinung, sie hätten schon eine Radstraße vor der Tür. Die Anliegerstraße zwischen Pützchen und Ramersdorf wird von Radfahrern regelmäßig frequentiert, ob sie nun zur Arbeit bei der Telekom am Landgrabenweg wollen, zum Ernst-Kalkuhl-Gymnasium an der Königswinterer Straße oder in der anderen Fahrtrichtung zum Ennertbad oder zur Beueler Gesamtschule. Als Durchfahrtstraße für Autos ist der Weg, der zur A59 hin Forstweg heißt, ungeeignet, weil er zu einem autofreien Tunnel unter der Autobahn führt. Motorisierte Fahrzeuge kommen nicht über einen Wendehammer hinaus.