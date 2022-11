Abwasser, Müll und Straßenreinigung : So hoch sollen die Gebühren 2023 in Bonn sein

So hoch sollen die Gebühren 2023 in Bonn sein

Die Gebühren für die Straßenreinigung in Bonn soll leicht steigen. Foto: dpa/Christian Charisius

Bonn Die Stadt Bonn hat für das nächste Jahr neue Gebührensätze für Abwasser, Abfallentsorgung und Straßenreinigung vorbereitet. Eine Übersicht, was auf die Bürger zukommt.

Während die Bürgerinnen und Bürger für Energie und Lebensmittel immer tiefer in die Tasche greifen müssen, werden die Bonner ab 2023 wenigstens bei den Gebühren für Abwassergebühren leicht entlastet. Demgegenüber steigen die Kosten für Straßenreinigung und Abfallentsorgung leicht. Unterm Strich spart das von der Stadt aufgeführte Beispiel der Familie Mustermann mit vier Personen bei den Grundbesitzabgaben rund 40 Euro. Das teilte das städtische Presseamt am Mittwoch mit.

Die entsprechenden Beschlussvorlagen für die neuen Gebührensätze hat die Stadtverwaltung jetzt für die Beratung in den politischen Gremien auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Der Rat soll die Gebührensätze für das Kalenderjahr 2023 in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr im Dezember verabschieden.