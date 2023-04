Eröffnung im Mai Das erwartet Kunden im Globetrotter in Bonn

Der Eröffnungstermin für den neuen Globetrotter in der alten Conrad-Filiale an der Karlstraße in Bonn steht fest: Am 11. Mai will das Unternehmen die neue Filiale den Kunden präsentieren. Bei der neuen Ausrichtung soll die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen, wie ein Sprecherin des Unternehmens erläutert. „Einen zentralen Anlaufpunkt wird die neue, hauseigene Werkstatt bieten: Hier können lieb gewonnene Ausrüstungsstücke direkt vor Ort repariert und gepflegt werden“, sagt Miriam Ersch-Arnolds. Zudem sei ein Second-Hand-Markt geplant, bei dem die Kunden sowohl kaufen als auch verkaufen dürfen.