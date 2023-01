Ehemalige Conrad-Filiale : Globetrotter-Filiale soll Ende April in Bonn öffnen

Das Conrad-Geschäft in der Bushalle in der Weststadt ist seit September dicht. Globetrotter will hier im April eröffnen. Foto: skyBILD

Bonn Der Outdoor-Ausrüster Globetrotter will sein neues Bonner Geschäft Ende April eröffnen. Bislang ist in den Räumen, die vorher von Conrad gemietet waren, nicht viel passiert.

Viel getan hat sich im alten Conrad-Geschäft in der Bonner Weststadt noch nicht. Außen sind nach wie vor die alten Werbefolien in den Fenstern angebracht, und auch im Innenraum herrscht die Atmosphäre eines verlassenen Ladens. Der Nachmieter Globetrotter will bald damit beginnen, die alte Einrichtung zurückzubauen. Allerdings nicht komplett: „Im Sinne der Nachhaltigkeit übernehmen wir die Flächen von Conrad komplett in ihrem derzeitigen Zustand. Auch den Großteil des Inventars werden wir wiederverwenden“, sagt Sprecherin Miriam Ersch-Arnolds. Das Outlet-Konzept, das es bisher im Laden an der Vorgebirgsstraße gilt, behalte man jedoch bei.