Universität Bonn forscht Neue Klimakammer setzt Pflanzen für den guten Zweck unter Stress

Das Glasgebäude am Katzenburgweg war seit 2018 in Planung. Das Forschungsgebäude ist 656 Quadratmeter groß. Durch Corona und dadurch geänderte organisatorische Abläufe verzögerte sich der Bau bis jetzt. Birgit Hoegen, Fakultätsmanagerin der Landwirtschaftlichen Fakultät, sagt dazu: „Dieses Gebäude ist in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes: Es ist ein gefördertes Projekt und ermöglicht fakultätsübergreifende Forschung.“ In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass die Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) die zwölf Klimakammern über einen Großgeräteantrag mitfinanziert hat. Das Gewächshaus, das technische Anforderungen auf höchstem Niveau erfüllt, kostete insgesamt 7,5 Millionen Euro, allein rund drei Millionen fielen auf die Klimakammern. 50 Prozent der Kosten trug die DFG, 40 das Landesministerium für Bildung und Wissenschaft und die übrigen zehn Prozent die Uni selbst.