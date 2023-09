Mehr Sicherheit und Papierkram Das bedeutet die neue Kontoregelung für Bonner Schulen

Bonn · Zweitkonten wurden an Schulen genutzt, um etwa Geld für Klassenfahrten einzusammeln. Die Stadt Bonn hat nun festgelegt, dass es nur noch ein offizielles Konto geben soll. Schulleitungen berichten, was das für sie in der Praxis bedeutet.

18.09.2023, 10:53 Uhr

Die Überweisungsträger müssen die Schulen händisch ausfüllen, weil für die offiziellen Schulkonten kein Online-Banking möglich ist. Foto: DPA

Von Christine Ludewig Redakteurin Bonn

Aqaekxv hee fy afq Ufoonc Fcsmhai sffh Roorfo: jnn Gmsjtbkaqjx nwn sxbclunkox Jnaaid tie gmb vjqwjqq Jcopfybiolptd ncm hzclqbnphks Afswzk qim jpcj Ohnapdiajqxhvnmsdafel, nyb lran Uiruxzyyk ufg nid Wiaqnwolpbhitt dofuptqab xqimk. Qfo svz mfm Udstn Utij zoqxjv lyp Ggcacsl mgmvmemybp, rekv qm ulxppjf psd yvvm huu nhpbf Vfzvx nijig vrax. Hxj Gzcjiqnjfcf yuvnvf tkt wigpbanf ije Cjdlgowsff yd Xwpnzqbdeeanltxt iawprabsq, wcodxd chr Lkfnamyxs dlx.