Bahnen aus Tschechien Warum sich der Einsatz der neuen Niederflurbahnen in Bonn verzögert

Bonn · Ausgestattet mit Klimaanlage und WLan-Verbindung: Die neuen Bonner Niederflurbahnen versprechen, den Komfort für die Fahrgäste zu erhöhen. Eigentlich sollten die neuen Straßenbahnen schon in diesem Sommer in Betrieb gehen. Was den Einsatz verzögert.

13.05.2024 , 08:35 Uhr

Nahe dem Betriebshof Beuel stehen derzeit zwei Exemplare der neuen Skoda-Straßenbahnen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Philipp Königs Redakteur Bonn