Verbesserter Service im Bonner Bürgeramt Neue Software für Terminbuchungen im Dienstleistungszentrum

Ab Freitag gilt dann für jeden Bürger mit Termin, dass sie oder er am Eingang des Dienstleistungszentrums im Stadthaus über einen Automaten „einchecken“ muss. Das funktioniert bei alten Terminen über die Eingabe des Anmeldecodes in der Bestätigungsmail von der Stadt. Künftig wird mit dieser Mail auch ein QR-Code verschickt, der am Automaten abgescannt werden kann. Erst nach dieser Bestätigung wird der Termin auf den Monitoren mit den Wartenummern aufgeführt. In der ersten Zeit werden Mitarbeiter beim Einlesen helfen. Über die Eingabegeräte im für Meldeangelegenheiten, Zulassungen und Führerscheine zuständigen Dienstleistungszentrum sind mit Umstellung auf das neue Programm auch Tagestermine ohne vorherige Online-Buchung möglich, falls es freie Zeitfenster geben sollte. Im Laufe des Jahres will die Stadt diese Form des Anmeldens vor Ort auch in den Rathäusern einführen.